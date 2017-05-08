إنتحار مدير الأعمال الأول لمارادونا

كشفت مصادر صحافية أرجنتينية، عن انتحار مدير الأعمال الأول للأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، خورخي أوراسيو شتيرزبيلر، الأحد في العاصمة بوينوس آيريس.

وقالت وكالة الأنباء الأرجنتينية الرسمية “تيلام”، نقلاً عن مصادر في شرطة العاصمة، إن خورخي أوراسيو ألقى بنفسه من الطابق السابع لفندق بمنطقة بويرتو ماديرو في بوينوس آيريس، وفارق الحياة على الفور.

وبحسب “تيلام” فإن وكيل الأعمال الشهير (58 عاماً)، أقدم على الانتحار بعد معاناته من اكتئاب حاد نتيجة انفاصله عن زوجته.

وكان خورخي أوراسيو مهندس صفقات انتقال الأسطورة مارادونا إلى بوكا جونيورز، ثم برشلونة، فنابولي الإيطالي، ليصبح واحداً من أشهر وكلاء اللاعبين على مستوى العالم.