الرياشي: الكفاءة معيار اختيار رئيس مجلس إدارة TL لا الطائفية

اشار وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى أن أسماء المرشحين الثلاثة لتبوّؤ منصب رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان أرسلت إلى مكتب رئاسة الحكومة وسيقوم برفعها لرئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون في أول لقاء معه، مشيراً إلى أنه على أثر ذلك سيتم رفع الأسماء الثلاثة إلى مجلس الوزراء مع أسماء أعضاء مجلس إدارة التلفزيون. وأضاف: “إن الإختيار كان صعب جداً في ظل المنافسة الكبيرة بين المرشحين الذين كانوا باغلبيتهم من أصحاب الكفاءات العالية”.

الرياشي، وفي حديث للـ”mtv”، نفى كل ما يشاع عن الأسماء المسربة لأنها “ليست جميعها صحيحة”، مشيراً إلى أن “الآلية التي تم اعتمادها لم تلتزم بالطائفة ولو أنه كان كذالك لكان دعي فقط من هم من الروم الملكيين الكاثوليك للتقدم”. وأضاف: “إن الثلاثة الذين نجحوا عن كفاءة لتبوؤ هذا المنصب إثنين منهم كاثوليك الثالث ماروني”.

وختم الرياشي: “في طبيعة الحال سأقوم باختيار مرشح كاثوليكي ولكن هذا لا يعني أنني بامكاني أن أظلم شخصاً ما سمحت له الدولة بالتقدم للوظيفة وأثبت جدارته فقط لأنه ليس كاثوليكياً. لم أفعلها سابقاً ولن أفعلها يوماً”.