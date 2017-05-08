الرياشي: مجلس الإدارة الجديد سيرد مجد تلفزيون لبنان

أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي “اننا انهينا المهمة الطبيعية المؤسساتية التي تؤهل 3 مرشحين للوصول الى مجلس إدارة تلفزيون لبنان عبر مجلس الوزراء، بطريقة مؤسساتية بإمتياز، وأتحدى أن يضع أحد أي شائبة على الطريقة التي اتبعناها”.

حدث الرياشي جاء خلال افتتاح “استوديو حليم الرومي” في “إذاعة لبنان”، لفت الى ان هناك العديد من الأصدقاء يملكون المواصفات، إلا أن هناك علامات عديدة توضع للوصول الى ما نريد، مشيراً الى تعرضه لضغوط عديدة، “لكننا تخطيناها وسنتخطى الباقي، وسيتم تعيين مجلس إدارة جديد يرد مجد تلفزيون لبنان ان شاء الله”.