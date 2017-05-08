النفط يتعافى مع تراجع المخزونات الأميركية

تعافت أسعار النفط الخام، مع تراجع المخزونات الأميركية، على رغم من عدم الامتثال الكامل لجهود منظمة أوبك لخفض الإنتاج.

وارتفعت أسعار عقود خام برنت الآجلة 56 سنتا، لتصل إلى 51.02 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 48 سنتا أو واحد في المئة، ليصل إلى 48.14 دولارا للبرميل.

وكانت الأسعار قد تراجعت، الثلثاء، بنسبة وصلت إلى 2.4 في المئة، في أكبر هبوط منذ 21 مارس.

ومع عودة الإنتاج من بعض الحقول الليبية وزيادة منصات الإنتاج الأميركية، يخشى المتعاملون من أن تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي اتفق عليه أعضاء “أوبك” ومنتجون من خارجها لن يسحب الفائض من السوق العالمية.

وكانت “أوبك” اتفقت على خفض ما يصل إلى مليوني برميل يوميا (1.8 مليون برميل) من إنتاج أعضائها ومنتجين آخرين من خارجها أهمهم روسيا، وذلك في النصف الأول من 2017.

إلا أن زيادة إنتاج النفط الأميركي وامتلاء المخزونات التجارية للمستهلكين شكل ضغطا على الأسعار نحو الهبوط.