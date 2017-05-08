أطراف تروّج بأن كل الدروب تؤدي إلى “طاحونة” “الستين”

الأمور الإنتخابية في لبنان هي اعتبارا من اليوم في ملعب اللجنة الوزارية ، التي ستجتمع في السراي الكبير بدعوة من الرئيس سعد الحريري سعيا لاستخلاص قانون إنتخاب من مجموعة المشاريع والمقترحات المطروحة.

وتحدثت مصادر وزارية عن عزم الرئيس سعد الحريري التقدم بمشروع قانون إنقاذي في اجتماع اللجنة الوزارية اليوم، فيما تحدث نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني عن إنفتاح على المرونة في التعاطي، وقال في مداخلة تلفزيونية: مصير جلسة 15 الجاري التشريعية ليس واضحا، لكننا نراقب حالة من التقدم لمنع حصول الصدام. وقال ردا على سؤال حول احتمال العودة الى القانون النافذ، اي “قانون الستين”: أعتقد أننا لن نكون مضطرين للعودة الى هذه النقطة.

لكن الأوساط المتابعة تؤكد لصحيفة “الأنباء” الكويتية، ان كل الدروب والعقبات ستؤدي الى طاحونة “الستين”، الذي يمكن رفع الفيتوات الشكلية عنه في آخر لحظة ولمجرد اعادة ترتيب بعض الدوائر الإنتخابية في جبل لبنان ، بما يضمن فوز بعض الوزراء ممن لهم سابقة غير مشجعة مع هذا القانون.

وفي رأي الأوساط نفسها، فإن هذه العقدة تتطلب معالجة سياسية بين حلفاء الصف الواحد، مشيرة الى ان القوى الخارجية وتحديدا الإتحاد الأوروبي يهمها إجراء الإنتخابات، ولا يأبهون لماهية القانون المعتمد.