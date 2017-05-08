سلسلة إستقبالات للحريري في السراي الحكومي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم الإثنين في السراي الحكومي سفير كوريا الجنوبية Yeong –man Lee وجرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

واستقبل الرئيس الحريري وفدا من المجلس العام الماروني برئاسة وديع الخازن الذي قال بعد اللقاء: “تداولنا في الاوضاع العامة والمساعي التي يبذلها دولته لإخراج التداول حول استحقاق القانون الانتخابي الجديد من شد الحبال القائم حوله. وقد أطلعنا الرئيس الحريري على مساعيه التي لم تتوقف، بالتنسيق مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لتضييق هوة الجدال حول المقترحات ما بين مدّ وجزر لإحراز التقدم الذي يخدم الجميع، ولا يستثني احدا من الشراكة. وشدد دولته وركز مطولا على موضوع المناصفة وهو اعتبرها روح التركيبة والتي تحافظ على لبنان وعلى جناحيه المسيحي والمسلم. ولديه جدية للمحافظة على هذا الغنى الذي نعيشه في لبنان وعلى هذه الرسالة كما وصفه بها قداسة الحبر الأعظم البابا يوحنا الثاني لكي يستمر لبنان بأبنائه جميعا مسلمين ومسيحيين”.

أضاف: “واعتبر الحريري أن جميع الإطراف مدركة لأهمية هذا الانجاز وسط تقاطع الطرق بين الخيارات الإقليمية المقبلة علينا، والتي وصلت الى مرحلة دقيقة وفاصلة، غير انه كما قال، لا يمكن ان نقبع في الزاوية بانتظار الحلول من حولنا، لان القانون الانتخابي رهان كبير على وحدتنا الداخلية وإستقرارنا السياسي في خضم اللحظات المتبقية من حولنا للتوصل الى حل سلمي، يسبق السباق العسكري والأمني”.

وختم: “كان الرأي متفقا مع الرئيس الحريري على ان الامل معقود على الحس الوطني لمواجهة المخاطر وأية أحداث داهمة أو تداعيات محتملة”.

واستقبل الرئيس الحريري وزير العدل سليم جريصاتي ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد وجرى البحث في شؤون قضائية.

ومن زوار الرئيس الحريري السيد توفيق سلطان وبحث معه في المستجدات وشؤون تخص مدينة طرابلس.