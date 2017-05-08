وفاة فلسطيني بحادث سير في صيدا

محلياتالاثنين 08 أيار 2017 وفاة فلسطيني بحادث سير في صيداتوفي الشاب الفلسطيني محمد المحمود وهو في العشرين من عمره متأثرا بجراحه بعدما صدمته سيارة من نوع BMW سوداء اللون ليلا على كورنيش صيدا البحري .وفي التفاصيل، ان المحمود وهو من مخيم عين الحلوة كان نقل من قبل عناصر الصليب الاحمر اللبناني الى مستشفى صيدا الحكومي مصابا باصابات بليغة وعدة كسور في انحاء جسده وما لبث ان فارق الحياة بعد ساعات من نقله الى المستشفى.وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وباشرت التحقيق في الحادثكلمات مفتاحية:صيداالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام