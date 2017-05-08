اعتصام في بدنايل طالب بالاقتصاص من قاتل سارة سليمان

نفذ أهالي بدنايل ونادي “المشعل” اعتصاما في ساحة البلدة، طالب الدولة ب”تحقيق العدالة وإلقاء القبض على قاتل سارة عصام سليمان”، التي قضت بعد تعرضها لاطلاق النار أمام نادي “بلو بار” في زحلة.

وألقت قمر حسن الحاج سليمان كلمة باسم زميلات سارة قالت فيها: “نحن نعتصم اليوم من أجل حق المواطن في الحياة، ولأننا نريد العيش بأمان في بلدنا”. وطالبت ب”إنزال أشد العقاب بالقاتل”.

الطفيلي

بدوره، تحدث علي الطفيلي باسم أهالي شمسطار، فقال: “قتلت سارة من دون أي ذنب، وقاتلها يسرح ويمرح، وبحقه أربع مذكرات، وسارة ليست شهيدة بدنايل فحسب، بل هي شهيدة كل المنطقة وكل لبنان”.

سليمان

وقال رئيس نادي “المشعل” مهند سليمان: “هدف التجمع وقفة احتجاجية واعتصام أولي لمطالبة الدولة بتحقيق العدالة بالقبض على المجرم إذا لم يسلم نفسه”.

أضاف: “نقول لدولتنا بأننا لن نستكين بعد الآن، وسننتصر لكرامة سارة وكرامة أولادنا جميعا، من بعلبك إلى الهرمل، إلى بتدعي، إلى دير الأحمر وشليفا وبدنايل وزحلة”.

ولفت سليمان إلى أن “سارة تبرعت بقلبها وكليتيها وقرنيتي عينيها وبكل أعضائها”.

وكان اهالي بدنايل شيعوا سارة وسط غضب وحزن شديدين من الاهالي والعائلة، بمشاركة فعاليات المنطقة وحشد من المشيعين.