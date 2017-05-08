أبي رميا: سيكون لنا قانون انتخاب جديد قبل انتهاء المهل

وصف عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب

سيكون لنا قانون انتخاب جديد قبل انتهاء المهل

-الجو الذي يحيط الفترة الأخيرة من اقرار قانون انتخاب جديد بـ”الإيجابية”، قائلا: “الجو الذي نعيشه ليس سلبيا بل النقاش دائم والحوار مستمر، وأؤمن أنه سيكون لدينا قانون انتخاب جديد قبل انتهاء المهل، وقد دخلنا الربع الساعة الأخيرة ونتمنى من السياسيين والمسؤولين التحلي بالإدراك والوعي الكافيين بهدف الوصول إلى قانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل نبدأ به العهد الجديد”.

وأضاف ابي رميا في حديث لإذاعة “صوت المدى”: “إننا كتيار وطني حر لا اشكال لدينا بأي قانون ولا بأي اقتراح ولكن نريد ضمانات لجهة صحة التمثيل العادل والشفاف خاصة لجهة تأمين مناصفة حقيقية فعلا لا قولا كما ينص الدستور وبالتحديد بما يختص بالتمثيل المسيحي”.

وشدد على موقف التيار لرفض التمديد والفراغ وقانون الستين، واستبعد أن يحتفظ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بصيغة قانون للحظة الأخيرة، متمنيا “الاتفاق على قانون هذا الاسبوع لتنعقد جلسة 15 أيار”.

وحول الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اعتبر أبي رميا أن “النتائج التي حصل عليها اليمين المتطرف مفاجئة وبات يمثل الحزب السياسي الأول في فرنسا”، وختم قائلا: “فوز ايمانويل ماكرون لن يغير جذريا في السياسة الخارجية الفرنسية، فالتنسيق سيستمر مع أميركا وكذلك الحيطة والحذر مع روسيا ونفس الممارسة والنهج سيتبعان في منطقة الشرق الأوسط أقله في المرحلة الأولى من ولايته الرئاسية”.