أبو فاعور لعون والحريري: لإقرار آلية حاصباني سريعا

أعرب عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور عن أسفه لأن “الخلافات السياسية حالت دون إقرار مجلس الوزراء للآلية المقدمة من قبل وزير الصحة غسان حاصباني لتغطية علاج الحالات الصحية للمواطنين اللبنانيين خارج لبنان وهي التي لا تحتمل التأجيل بسبب وجود مرضى لبنانيين معظمهم من الأطفال في حالات طبية حرجة لا تحتمل التأخير ومنهم أطفال بين الحياة والموت”، متسائلا: “لو كان الطفل المريض ابنا لأحد المسؤولين هل كان البعض سيتصرف بنفس الطريقة ام بشكل مختلف؟”.

وشكر ابو فاعور لوزير الصحة جهوده، متمنيا على رئيس الجمهورية ميشال عون وعلى رئيس الحكومة سعد الحريري، “اللذين نعرف حرصهما على صحة المواطنين، إعطاء هذه القضية الاهتمام واقرار الالية سريعا للاسراع باقرار المساعدات او الموافقة استثنائيا على الحالات المقدمة والتي لا علاج لها في لبنان والمستوفية لشروط وزارة الصحة العامة كجزء من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها لا سيما الفقراء منهم”.