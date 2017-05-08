قاطيشا: “القوات” ليست “قوات” مناصب بل “قوات” مسؤولية

احتفلت منطقة عكار في حزب “القوات اللبنانية” بافتتاح مركز جديد في بلدة بينو، برعاية رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع ممثلا بمستشاره العميد المتقاعد وهبي قاطيشا وحضور منسق عام منطقة عكار الدكتور نبيل سركيس. شارك في الاحتفال مروان سابا ممثلا النائب الأسبق لرئيس الحكومة عصام فارس، منسق عكار في “التيار الوطني الحر” طوني عاصي، ممثل منسقية تيار “المستقبل” في عكار تمام العلي، سامر خزعل ممثلا امين سر هيئة الاشراف والرقابة في تيار “المستقبل” محمد مراد، كاهن رعية بينو الاب حنا الشاعر، رئيس بلدية عيات محمد نجيب ممثلا رئيس اتحاد بلديات الجومة فادي بربر، ممثل بلدية بينو- قبولا نائب الرئيس وليد الاشقر، رئيس رابطة مخاتير الجومة محي الدين طالب، رؤساء بلديات ومخاتير، رئيس مخفر قوى الامن الداخلي في بينو المؤهل اول احمد حمزة، رئيس جمعية النهضة الشبابية في الجومة المختار هيثم نجيب، اضافة الى رؤوساء مراكز ومسؤولين قواتيين في عكار وحشد من مناصري “القوات” وفاعليات سياسية واجتماعية من مختلف بلدات عكار.

بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني ثم نشيد “القوات” فدقيقة صمت على ارواح الشهداء. بعد ذلك كلمة ترحيب بالحاضرين للسيدة اغنيس الحلو زعرور، ثم كلمة وجدانية من عفيف الاشقر لمسؤول لجنة الاعلام والتواصل في مركز بينو لروح الشهداء، فكلمة رئيس مركز بينو الرفيق جرجس كفروني شكر فيها الحاضرين على مشاركتهم، مؤكدا ان “هذا المركز سوف يكون السند لكل أبناء بينو”. وشكر كفروني رئيس الحزب على “رعايته الدائمة واهتمامه الكبير”. كما وجه شكر الى الرئيس عصام فارس “الذي اهدى المركز شجرة ارز” تهنئة” بالمناسبة.

سركيس

منسق منطقة عكار في حزب “القوات” الدكتور نبيل سركيس القى كلمة اعتبر فيها “ان القوات هي مشروع نضال وهي محفورة في قلب كل واحد منا، وفي قلب كل مواطن حر، وكل انسان يعيش بحريته ويستشهد من اجل وطنه

وقال: “منذ عشرين سنة وأكثر اعتقدوا ان مجموعة قضبان اذا اغلقوها على قائدنا، تنتهي القوات”، واعتبر ان القوات “بدأت تأخذ موقعها تدريجيا منذ العام 2005 ، وبدأنا نرفع رايتنا في كل عكار”. وتابع “نحن شعب لا نهاجر، ولا نقف امام السفارات، نحن شعب بالرغم من كل ما حدث سنبقى في ارضنا، وخلقنا هنا وسنبقى هنا، نحن من نسيج هذا المجتمع العكاري الذي يجسد العيش الواحد”.

ووجه سركيس التحية الى الدكتور سمير جعجع، والى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والى روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري “الذي اطلق باستشهاده انتفاضة كبيرة سمحت لنا بالعودة الى اراضينا”. وحيا سركيس “دولة نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس ابن بينو مرحبا” بعودته الى الوطن”. كما هنأ مركز بينو رئيسا” وافرادا” على نشاطهم الدائم وشكر الرفاق والحضور من ومن كل عكار.

قاطيشا

العميد المتقاعد وهبي قاطيشا استهل كلمته بالاشارة الى اعلام “القوات اللبنانية” في بينو، واعتبر “ان فكر القوات سبق وجود الاعلام في بينو وعكار، وهو موجود عند مواطن صالح في عكار، واكثرية المواطنين صالحون في عكار، لأنهم يريدون دولة المؤسسات، دولة خالية من الغش، دولة عدالة، دولة نموذج، دولة الرسالة في هذا الشرق”

وتحدث قاطيشا عن حزب “القوات”، “الذي يهدف الى بناء وطن بالتساوي بين كل ابنائه، ويشع في هذه المنطقة، وعلينا نحن في القوات ان نقدم الصورة الصالحة، حتى يثق بنا الناس ويحترموننا حتى نبني جميعنا لبنان، خصوصاً ان البلد يمر اليوم في أزمة. وأضاف: “مهمة القوات هي من اصعب المهام كما يقول الدكتور سمير جعجع، فالقوات ليست قوات مناصب، بل قوات مسؤولية، مسؤولية تجاه الاخرين، واكبر دليل وزراء القوات في الحكومة اليوم الذين يظهرون انهم اصحاب مسؤولية ويعتبرهم اللبنانيون من افضل الوزراء”.

كما اكد على “حجم المسؤولية الكبير للقوات اللبنانية في عكار، التي هي من أفضل مناطق لبنان أمنيا، وانه لم تحصل مشاكل بين العكاريين لا على أساس طائفي ولا على أساس سياسي، ولا على اساس مذهبي، هذه منطقة نموذجية للعيش الواحد في لبنان، كلنا مسؤولون عن هذا العيش، حتى نكون أساسا في بناء هذا الوطن، هذه مسؤوليتنا كعكاريين، وعكار هي قلب لبنان، هي الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، عكار هي الشهداء الذين استشهدوا في نهر البارد، 113 شهيدا، من 170 شهيدا، وهذا دليل على تعلق المنطقة بالوطن، من اجل بناء دولة صالحة، لكل المواطنين”.

وحيا الرئيس عصام فارس “لما له من أياد بيضاء على المنطقة موجها تحية تقدير الى كل اهالي بينو.

بعد ذلك تم قص شريط افتتاح المركز، ثم التقطت الصورة التذكارية، واختتم الاحتفال بكوكتيل قطع خلاله قالب الحلوى بالمناسبة.