وداع رسمي وراعوي وشعبي للمطران أنيس أبي عاد شارك فيه البطريركان الراعي ويونان

ودّع لبنان والكنيسة المارونيّة، بعد ظهر اليوم، حبرًا جليلًا من أحبارها المثلث الرحمة المطران يوسف أنيس أبي عاد، راعي أبرشيّة حلب سابقًا، في مأتم رسمي وراعوي وشعبي مهيب أقيم في كنيسة مار يوسف-الحكمة في الأشرفيّة.وترأس صلاة الجناز لراحة نفسه، بعد ظهر اليوم، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، يحيط به بطريرك السريان الكاثوليك مار يوسف الثالث يونان والكاردينال ماريو زيناري القاصد الرسولي في سوريّا ورئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر وراعي أبرشيّة حلب المطران جوزف طوبجي والسفير البابوي في لبنان المونسنيور غبريللي كاتشا ولفيف من المطارنة والرؤساء العامين والكهنة والرهبان والراهبات .

وشارك في الصلاة الوزير بيار رفول ممثلًا رئيس الجمهويّة العماد ميشال عون ووزراء ونواب حاليون وسابقون وممثلو الهيئات القضائيّة والنقابيّة والعسكريّة والأمنيّة.