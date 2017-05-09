عراجي: من مصلحة الجميع أن يتمّ الإتفاق على القانون

أكّد النائب عاصم عراجي أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري يعمل ما بوسعه للوصول إلى إتفاق حول قانون الإنتخابات، ويحاول كما فعل في الانتخابات الرئاسية التوفيق بين الأفرقاء السياسيين، لما فيه خير واستقرار البلد.

واذ أوضح عبر “صوت لبنان – الضبية” ان لا تفاصيل لديه حول مشروع القانون الذي أعدّه الحريري والّذي سيطرحه على اللجنة الوزارية، اشار الى ان صيغة القانون المقترحة قد تكون قائمة على النسبية الّتي بات متّفقا عليها من قبل الأفرقاء كافة.

وتمنّى عراجي أن لا نصل إلى مرحلة التصويت على قانون الإنتخابات ما قد يشكّل إنقسامات في البلد، مشيراً إلى أنّ مبدأ التصويت مذكور في الدستور بحال عدم التوافق، لكن الحريري يحاول الوصول إلى صيغة توافقيّة لعدم الذهاب إلى التصويت.

ونبّه من عامل الوقت الذي يضيق فيما المنطقة المحيطة بنا ملتهبة، ومن مصلحة الجميع أن يتمّ الإتفاق على القانون.