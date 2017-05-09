لجنة الادارة والعدل تجتمع الأربعاء

تعقد لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم، جلسة لها في العاشرة من قبل ظهر الخميس الواقع فيه 11/5/2017 وذلك،لدرس مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 522 تاريخ 6/6/1996 تنظيم مهنة الطوبوغرافيا وانشاء نقابة للطوبوغرافيين،

ولمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 54 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته)، ولمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تسوية اوضاع رتباء وعرفاء وخفراء في الضابطة الجمركية، ولدرس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.