مشروعٌ للتربية على قيم المواطنة والحياة العامة إسلامياً ومسيحياً

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس “التجمع الشعبي العكاري” وجيه البعريني الذي قال بعد اللقاء: “بحثنا مع سماحته في أوضاع منطقة عكار والأوضاع العامة في البلد، خصوصا لجهة ضرورة إجراء انتخابات نيابية على أساس قانون جديد يلحظ النسبية، ونطالب بالإسراع في إنجاز قانون يرضي الجميع”.

واستقبل دريان رئيس “تيار القرار اللبناني” النائب السابق طلال المرعبي الذي قال بعد اللقاء: “نأتي دائماً إلى دار الفتوى للتشاور مع سماحته في الأوضاع العامة داخلياً وخارجياً، ونشكره دائماً على مبادراته في سبيل إظهار وجه الإسلام الحقيقي، كما أتينا على ذكر موضوع قانون الانتخابات، والانتخابات النيابية المقبلة التي طال انتظارها، ونتمنى ان يأتي هذا القانون ولو بعد طول غياب وانتظار، وان يكون على مستوى الوطن، وقانوناً يوصل الممثلين الحقيقيين للشعب اللبناني، وبالتالي ان يكون قفزة نوعية في عالم السياسة التي نحتاج اليها في هذه الظروف وفي هذه الأيام. نحن نريد أن يكون لبنان في مكانه الطبيعي والحضاري، ونريد أن تستمر هذه الحكومة وهذا العهد في إنجاز ما يتأمل منه الشعب اللبناني خصوصاً، ونحن مقبلون أيضاً على تغييرات أساسية في الوطن العربي”.

واستقبل مفتي الجمهورية وفداً من “حركة الناصريين المستقلين” – (المرابطون) برئاسة أمين الهيئة القيادية للحركة مصطفى حمدان الذي أثنى على مواقف دريان الواضحة في المؤتمرات التي عقدت في الخارج.

ودعا حمدان “الجميع الى ان يتفقوا على قانون الانتخاب وعلى مدة التأجيل التقني، وفي رأيي موضوع التأجيل التقني هو الأساس، وهذا ما نطالب به وهذا ما نريده ويريده الناس في لبنان”.

واستقبل دريان وفدا من مؤسسة “أديان” برئاسة الأب فادي ضو، في حضور الأمين العام للجنة الحوار الإسلامي-المسيحي محمد السماك والمفتش العام للأوقاف الإسلامية الشيخ أسامة حداد، وبعد اللقاء قال ضو: “نعمل اليوم على مشروع التربية على القيم المشتركة، قيم المواطنة والحياة العامة إسلاميا ومسيحيا، وكان لنا شرف تقديم باكورة ونتاج هذا العمل لسماحته وهي الأدلة التي ستستعمل تربويا إن في الكنائس أو في المدارس أو في المساجد للتربية على القيم المشتركة الإسلامية والمسيحية، وكذلك لأخذ بركته لإطلاق هذا المشروع يوم السبت في 20 الشهر الجاري على المستوى الوطني وبرعاية فخامة رئيس الجمهورية”.

والتقى دريان أيضاً رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت أمين الداعوق ونائبه فيصل سنو اللذين قدما اليه دعوة لحضور إفطار المقاصد، وكانت مناسبة تم فيها تداول الأوضاع الإسلامية.

واستقبل دريان رئيس عمدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية فاروق جبر والمدير العام للمؤسسات الوزير السابق خالد قباني اللذين قدما اليه دعوة لحضور إفطار المؤسسات.

كما التقى وفداً من جمعية “إرثنا” برئاسة المحامية حنان دياربكرلي، هنأه بقرب حلول شهر رمضان وقدم له دعوة لحضور الإفطار السنوي للجمعية، ووضعوه في أجواء النشاطات التي تقوم بها الجمعية لا سيما الاجتماعية والتربوية.

كذلك استقبل رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية الشيخ محمد كنعان وبحث معه في شؤون قضائية.