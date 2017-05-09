كشفت خيانتها ابنة زوجها…فقتلتها!

وجهت مباحث الجيزة في مصر تهمة القتل العمد إلى امرأة أقدمت على قتل ابنة زوجها البالغة من العمر 6 عوام.

وخلال التحقيق معها اعترفت المتهمة ضحى م. 22 عاماً بارتكاب الجريمة. وقالت إنها فعلت ذلك بعدما سمعتها الطفلة تتحدث إلى شخص غريب بالهاتف المحمول.

وأشارت إلى أن الأخيرة هددتها بإخبار والدها. وتابعت أنها خشيت كشف أمرها فقررت التخلص منها واصطحبتها إلى غرفتها وكتمت أنفاسها بوضع قطعة قماش على فمها حتى فارقت الحياة.

ووجدت التحريات آثار اختناق على وجه الطفلة شهد م. وأفادت أيضاً بوجود آثار إصابات في وجهها.