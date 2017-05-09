اعتقال مصري هدد بتفجير طائرة

ألقت سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي القبض على راكب هدد بتفجير طائرة “فلاي ناس” قادمة من جدة، وتم تسليمه الى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق معه.

واشار مصدر امني الى أن برج المراقبة في مطار القاهرة تلقى إشارة من قائد طائرة طيران “فلاي ناس” ، يطلب استدعاء الشرطة بسبب تهديد راكب مصري بتفجير الطائرة، وعلى الفور أسرعت سيارات الاسعاف والمطافئ الى موقع 17 على المهبط، وتم السماح بهبوط الطائرة وصعدت سلطات الامن اليها، وتم السيطرة على الراكب، الذي تم تسليمه الى الجهات الامنية للتحقيق معه.