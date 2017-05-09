الجميل أبرق الى ماكرون مهنئا: العلاقات التاريخية مع لبنان ستشهد دفعاً يخدم مصالح البلدين

أبرق الرئيس أمين الجميل الى الرئيس الفرنسي المنتخب ايمانويل ماكرون مهنئا بانتخابه، وجاء في نص البرقية:

“إني على ثقة ان العلاقات اللبنانية الفرنسية التاريخية، السياسية والثقافية، ستشهد دفعا وتعزيزا خلال ولايتكم الرئاسية بما يخدم مصالح البلدين، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تستدعي مواجهة مشتركة للتحديات الراهنة في منطقة الشرق الاوسط”.