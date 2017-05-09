وزارة البيئة: لإعداد وبث ونشر تحقيقات في يوم البيئة العالمي

أعلنت وزارة البيئة أن برنامج الامم المتحدة للبيئة UNEP يحتفل سنويا في 5 حزيران بـ”يوم البيئة العالمي”، وموضوعه هذه السنة “ربط الناس بالطبيعة” يحمل شعارا “أنا مع الطبيعة”.

وأوضحت الوزارة أن الشعار يحث الناس على التمتع بالطبيعة لتقدير جمالها وأهميتها والمضي قدما في الدعوة الى حماية الارض التي تتشاركها البشرية وتعيش عليها.

وتمنت على وسائل الاعلام اعداد وبث ونشر تحقيقات وبرامج بيئية وعلمية ومقالات تدعم الوعي البيئي.