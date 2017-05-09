الشرطة الفرنسية تعمل لإخلاء مخيم للاجئين

أعلنت الشرطة الفرنسية أن السلطات تعمل لإخلاء مخيم للاجئين في شمال شرق باريس في وقت تشير فيه تقارير إعلامية إلى أن الموقع يؤوي نحو ألف مهاجر معظمهم أفارقة وأفغان.

وأضافت الشرطة أن نحو 350 فردا من قوة الشرطة يشاركون في العملية في منطقة بورت دو لا شابيل.

وكانت عملية مماثلة وقعت في تشرين الثاني عندما أجلت السلطات آلاف المهاجرين من مخيم في العاصمة والذي زاد حجمه إلى المثلين بعد إغلاق ما يعرف بمخيم “الغابة” للاجئين في كاليه بشمال فرنسا.