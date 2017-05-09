توقيف لبناني لإنتمائه الى “داعش”

في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية ورصد خلاياها الناشطة لضرب الاستقرار في لبنان، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناءً لإشارة النيابة العامة المختصة اللبناني (م. ر) لإنتمائه الى تنظيم داعش الارهابي.

وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب اليه وبأنه مسؤول عن قنواتٍ على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على نشر إصدرات تنظيم داعش الارهابي والعمليات الانتحارية التي ينفذها. وبأنه كان يتردد الى بعض المساجد للتعرّف على اشخاص والتواصل معهم وتأليف مجموعات على تطبيق “الواتس أب” بهدف إقناع الشباب بفكر التنظيم المذكور وتجنيدهم لصالحه. وبعد إنتهاء التحقيق معه، أحيل الى القضاء المختص.