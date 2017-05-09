الحريري:إذا لم يكن هناك قانون انتخاب في عهدي فإن حكومتي تكون قد فشلت

رأى رئيس الحكومة سعد الحريري أن المواطن يريد لقمة عيش كريمة والشباب خصوصا يريدون أن يعرفوا أن هناك استقرارا في البلد.

وأشار الحريري من بعبدا إلى أن المواطن اللبناني سأم من الكلام ويريد قانون انتخاب وكهرباء وماء وطرقات ومستشفيات، لافتا إلى أن الاجواء السلبية لا تبني قانوناً للانتخاب ومن لا يريد الفراغ عليه ان يبني على الايجابيات لنصل إلى قانون للانتخاب.

ولفت إلى أن لا احد يريد الفراغ وهناك نقاشات حصلت ولم نصل الى طريق مسدود، واجواء فرض العضلات او حشر فريق سياسي على آخرين لا يفيد، مشيرا إلى أن هناك أمر كبير في البلد يمكن ان يحصل ومتجهون الى مكان ايجابي واعتقد ان بالامكان الوصول اليه.

وأضاف:”اتمنى ازاحة السلبيات ووضع الايجابيات امامنا ولنعلم اننا نستطيع تحقيق اهدافنا ورؤيتنا”.

وشدد على أنه يجب بذل كل الجهود للانتهاء من قانون الانتخاب وتحسين التمثيل وبري يقوم بتضحيات كثيرة على هذا الصعيد، لافتا إلى أن هناك أمر كبير في البلد يمكن ان يحصل ومتجهون الى مكان ايجابي، معتبرا أنه بالامكان الوصول اليه.

وتابع: “إذا لم يكن هناك قانون انتخاب في عهدي فإن حكومتي تكون قد فشلت وهذا أساسي بالنسبة لي ولكن الأهم الآن هو المواطن اللبناني. لا طرح لدي الا ضرورة الوصول الى حلّ والاتفاق فيما بيننا”.