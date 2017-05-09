الحريري خلال إفتتاح مركز الخدمات القنصلية لسفارة الإمارات: التسهيلات القنصلية التي تقدمونها تخدم اللبنانيين

افتتح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الخامسة والنصف من عصر اليوم مركز الخدمات القنصلية التابع لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في وسط بيروت، بمشاركة السفير الإماراتي حمد سعيد الشامسي وحضور الوزراء: ميشال فرعون، جمال الجراح، جان أوغاسبيان وأفيديس كيدانيان وعدد من النواب والسفراء العرب وحشد من الشخصيات.

الرئيس الحريري

وبعدما قص شريط الافتتاح، قال الرئيس الحريري: “لقد كانت الإمارات دائما دولة خيّرة تجاه لبنان وتؤمن بوحدته وتقف إلى جانبه في كل الأزمات التي مر فيها، وهي لم تقصّر في أية مرحلة من المراحل، حتى حين شُنت الحروب ضد لبنان وحين كان اللبنانيون مختلفين فيما بينهم، فهي كانت دائما مع الشعب اللبناني”.

وأضاف: “هذه التسهيلات القنصلية التي تقدمها الإمارات اليوم تخدم اللبنانيين وكذلك الإماراتيين ونحن نشكرهم على ما يقومون به”.

السفير الإماراتي

من ناحيته قال السفير الإماراتي: “نشكر الرئيس الحريري على افتتاحه مركز الخدمات القنصلية الذي سيقدّم أفضل خدمات قنصلية للمتعامل”.

وأضاف: “علاقتنا مميزة مع لبنان في ظل وجود حكومة الرئيس سعد الحريري، ونحن على يقين تام بأن العلاقة الثنائية الأخوية بين الإمارات خصوصا ودول الخليج عموما وبين لبنان تسير في أحسن حال، لأن هناك خطة وعمل دؤوب من دولة الرئيس لإعادة لبنان إلى محيطه العربي. ونحن نتمنى كل خير وتوفيق للرئيس الحريري ولفخامة الرئيس العماد ميشال عون”.