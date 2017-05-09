هل يفعلها الحريري ويطرح صيغة إنتخابية توافقية جديدة؟

من المتوقع أن يتضح في الساعات القليلة المقبلة المسار الذي سيسلكه قانون الإنتخاب العتيد، والمحطة التي يعوَّل عليها لمحاولة كسر الجمود تتمثل في الإجتماع الذي تعقده اليوم اللجنة الوزارية المكلفة بالبحث في القانون برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري .

وقالت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إن “المداولات المرتقبة خلال اللقاء، ستركز على إيجاد مخرج للجلسة التشريعية المحددة في 15 الجاري التي كان قد دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري للتمديد للمجلس”، مضيفة أنه “إما تُلغى الجلسة أو تحوَّل إلى جلسة تشريعية عادية لا تعرض لقانون التمديد”.

وتابعت: “الا ان الإجتماع من المرجح أيضا أن يشكّل فرصة يطرح خلالها الحريري صيغة إنتخابية جديدة، يرى انها قابلة لتحقيق توافق، تقوم على النسبية الكاملة بدوائر متوسطة (15 او 16)، وتأخذ في الإعتبار هواجس الجميع، لا سيما لناحية الصوت التفضيلي”.