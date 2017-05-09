حوري: لا علم لي بمبادرة للحريري.. وحلّ مجلس النواب مستحيل!

نفى عضو “كتلة المستقبل” النيابية النائب عمار حوري علمه بوجود مبادرة ينوي رئيس الحكومة سعد الحريري الكشف عنها، تمهيداً لمناقشتها من قبل اللجنة الوزارية المعنية بقانون الإنتخاب .

واشار الحوري في حديث إلى صحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أنه لا يملك أي معلومات عن تأجيل جلسة 15 الجاري النيابية التي كان قد دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري للتمددي للمجلس، قائلاً إنه “ليس بالضرورة أن تؤجل، ويمكن إنعقادها إذا ما جرى التوافق على ذلك”.

وعن رأيه في الحديث عن حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إستناداً إلى المادة 25 من الدستور، لفت حوري إلى استحالة هذا الأمر، لأن شروط حلّ المجلس لا تنطبق على نص هذه المادة ولا إمكانية لذلك لأسباب عدة.