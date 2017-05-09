إنستغرام يطلق الميزة التي ينتظرها الجميع!

أخيرا تحرر مستخدمو “إنستغرام” من قيود التطبيق الذكي، وأصبح بإمكانهم نشر الصور من خلال الموقع الإلكتروني instagram.com، شرط أن يدخلوه من خلال هاتف محمول.

وكان مستخدمو إنستغرام غير قادرين على نشر صورهم إلا من خلال التطبيق عبر الهواتف الذكية، لكن الآن يمكنهم نشر صورهم من خلال الموقع، وفق ما ذكر موقع “ماشابل” المختص بأخبار التكنولوجيا.

كما يمكن لمستخدمي موقع إنستغرام عبر الهاتف مشاهدة صور المستخدمين الآخرين والبحث عن مستخدم معين، لكنهم لا يزالون غير قادرين على نشر الصور أو مقاطع الفيديو من خلال الكمبيوتر.

ويسعى إنستغرام من خلال هذه الخاصية لزيادة عدد مستخدميه وكسر حاجز المليار مستخدم.