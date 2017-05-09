تحت المجهرالثلاثاء 09 أيار 2017 بعد 33 عاما على اختفائه.. شاطئ أيرلندي يعاود الظهور!عاد شاطئ غمرته المياه في جزيرة نائية قبالة الساحل الغربي لأيرلندا للظهور بعد تراكم آلاف الأطنان من الرمال فوق الساحل الصخري.واختفى الشاطئ البالغ طوله 300 متر قرب قرية دو على جزيرة آكل عام 1984 عندما ابتلعت العواصف كل الرمال على الشاطئ تاركة فقط سلسلة من التكوينات الصخرية.لكن بعد موجات مد وجزر مرتفعة الشهر الماضي، اكتشف سكان محليون أن المحيط الأطلسي أعاد الرمال للشاطئ.وقال شون مولوي من مكتب السياحة في آكل لصحيفة “أيريش تايمز” إن هذا حدث “بالغ الأهمية”. وكان الشاطئ الشهير مركزا لأربعة فنادق وعدد من منازل الضيوف على الساحل الغربي للجزيرة التي يسكنها 2600 شخص.وتشكل الجزيرة وهي الأكبر قبالة ساحل أيرلندا جزءا من طريق وايلد أتلانتيك واي وهو ممر سياحي يمتد من جنوب البلاد إلى شمال غربها والذي انتفع من انتعاش السياحة في أسرع الاقتصادات نموا بالاتحاد الأوروبي.كلمات مفتاحية:شاطئ أيرلنديالمصدر: سكاي نيوز عربية