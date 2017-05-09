توقيف مطلوب خطير في المريجة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 6/5/2017 وفي محلة المريجة، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت فصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي من توقيف احد المطلوبين الخطيرين، ويدعى:

– ج. ح. (مواليد عام 1972، فلسطيني) وضبطت بحوزته كمية من مادة الهيرويين.

وهو مطلوب للقضاء بموجب 23 خلاصة حكم وبلاغ القاء قبض ومذكرة توقيف بجرائم: سرقة، مخدرات، نقل أسلحة وذخائر حربية، بيع ادوية مهربة، اتجار بمواد ممنوعة.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.