ملك الأردن تلقى دعوة لحضور قمّة عربية إسلامية أميركية في السعودية

تلقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دعوة للمشاركة في قمة عربية – إسلامية – أميركية ستعقد في المملكة العربية السعودية خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية الشهر الحالي.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن “الملك عبد الله استقبل الثلثاء وزير الدولة السعودي عصام بن سعيد الذي سلمه رسالة خطية من الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

وأوضح البيان أن “الرسالة تضمنت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك الى حضور القمة العربية – الإسلامية – الأميركية التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية”.

وتعتبر الرياض زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقررة للمملكة هذا الشهر خطوة “تاريخية” قد تؤدي الى تحقيق “شراكة” بين الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية.

وبحسب ما أعلنت السلطات السعودية، فإن ترامب “سيشارك خلال زيارته في قمتين: الأولى مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، والثانية مع زعماء دول عربية ودول أخرى ذات غالبية مسلمة”.

وأعلن ترامب الخميس الماضي أن أولى رحلاته الخارجية منذ وصوله الى البيت الأبيض “ستكون نهاية أيار الى السعودية وإسرائيل والفاتيكان، المراكز الروحية للإسلام واليهودية والكاثوليكية على التوالي”.