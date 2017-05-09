“جلسة التمديد”: إلغاؤها مرجّح بعد رفض “المستقبل” المشاركة من دون المسيحيين

أشارت مصادر إلى أن المداولات الجارية في الكواليس تركز على إيجاد مخرج “مشرّف” للجلسة التشريعية المحددة في 15 الجاري، والتي كان دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لإقرار التمديد لمجلس النواب.

ولفتت المصادر لصحيفة “القبس” الكويتية، إلى أن المساعي تبذل بعد أن رفض تيار “المستقبل” المشاركة في هذه الجلسة، من دون موافقة المسيحيين . ومن المرجّح أن تُلغى أو تحوَّل جلسة تشريعية عادية لا تعرض قانون التمديد.