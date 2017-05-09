قوات حفتر تشن هجوما على آخر معاقل “داعش” في بنغازي

أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي عن شن قواته هجوما على آخر معاقل المسلحين في بنغازي.

وقال الرائد فضل الحاسي القيادي في الجيش الوطني الليبي إنه “تم الإقتحام لمحور “الصابري” و”سوق الحوت” من عدة محاور، وتمت السيطرة على عدة نقاط تابعة لتنظيم “داعش”، وتم تفكيك العديد من المفخخات والألغام أثناء التقدم”. وأضاف: “تم تدمير سيارة ملغومة استهدفت قوات الجيش الوطني الليبي ، قبل أن تصل إلى هدفها”.

وإتجهت قوافل من الدبابات والعربات المدرعة وسيارات الإسعاف التابعة للجيش الوطني الليبي الى المناطق المذكورة. وذكر مصدر طبي أن المستشفيات استقبلت 12 جثة تعود لأفراد من الجيش الوطني الليبي ، و20 جريحا، نتيجة إشتباكات أو إنفجار ألغام، ولم يتضح بعد عدد القتلى والجرحى في صفوف المسلحين.

ولجأ العديد من المسلحين إلى “حي الصابري” ومنطقة “سوق الحوت” عندما طردوا من غرب بنغازي في آذار 2017. وكانت السلطات العسكرية في بنغازي قد طلبت في نيسان الماضي من السكان القريبين من هذه المناطق، مغادرة منازلهم تجنبا للوقوع بين نارين.