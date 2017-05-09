مقتل 7 جنود بهجوم في شمال مالي

أعلنت حكومة المال في مالي مقتل سبعة عسكريين ماليين وجرح سبعة آخرين في هجوم ارهابي على مركز للجيش في المسترات بشمال غرب مالي.

وكانت مصادر عسكرية مالية تحدثت عن سقوط قتيلين وثمانية جرحى في المسترات التي تبعد نحو 160 كيلومترا شمال غاو كبرى مدن المنطقة.

وقالت الحكومة إنه حوالى الساعة الخامسة صباحا من الاحد تعرض مركز القوات الوطنية المسلحة في المسترات لهجوم ارهابي بسيارة مفخخة وصواريخ.

وأسفت الحكومة لمقتل سبعة جنود وجرح سبعة آخرين، لافتة إلى أن حصيلة الخسائر تشمل ايضا تدمير ثلاث آليات عسكرية وسيارة اسعاف، موضحة أن تعزيزات أرسلت إلى المنطقة.

وأكدت حكومة المال أنها تدين بقوة هذا العمل الهمجي والجبان، مشددة على تصميمها في مكافحة الارهاب بكل اشكاله.

وقال احد المصادر العسكرية إن العسكريين الماليين ردوا واسقطوا قتلى في صفوف الارهابيين، من دون ان يضيف اي تفاصيل.

وكان تسعة جنود ماليين قتلوا وجرح خمسة آخرون في الثاني من أيار الماضي في كمين تلاه هجوم بالأسلحة الرشاشة بين بلديتي دوغوفري ونامبالا بوسط مالي، كما ذكرت بعثة الامم المتحدة في مالي.

وتبنى هذا الهجوم تحالف جهادي انشئ أخيرا يحمل اسم “جماعة دعم الاسلام والمسلمين”.