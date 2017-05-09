فرعون: لا ابعاد سياسية لمؤتمر وزراء القوات حول ملف الكهرباء

أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون أنه “ناقش وشارك في المؤتمر الصحافي الذي ضم ثلاثة وزراء حلفاء في الحكومة ينتمون الى حزب القوات اللبنانية، ما يحتم عليه أن يشهد واثقا من أن المؤتمر وإبداء الرأي في ملف الكهرباء لا أبعاد او نوايا مبطنة سياسية له، بل على العكس هدفه توضيح الموقف وتصحيح الخلل القانوني وتصويب التباينات وسوء التفاهم الحاصل حول أمور تقنية، منذ الجلسة المخصصة لملف الكهرباء، لئلا يتحول الى خلاف على طاولة مجلس الوزراء، قد تنتج عنه انعكاسات وتباينات سياسية بين فرقاء يجمعهم هم نجاح الحكومة والعهد”.