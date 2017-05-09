التشاؤم يخيّم على إجتماع اللجنة الوزارية لبحث قانون الإنتخاب اليوم

الأجواء تنحو نحو التشاؤم، إلا إذا تمخّض عن اللجنة الوزارية التي ستنعقد اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري ، ما ينحى بالأمور في اتجاه التوافق على قانون إنتخاب جديد ، علماً انّ الاجواء لا توحي بذلك حتى الآن.

وكانت لافتة للانتباه في الساعات الماضية، ما ضَخّته بعض الماكينات كلاماً عن “مبادرة إنقاذية” يُعدّ لها الحريري ، وهو ما نَفته أوساط قريبة منه، مشيرة الى مساعيه المتواصلة مع القوى السياسية لضبط الواقع الداخلي في الاتجاه الذي يبرّد الاجواء ويبدّد التشنّج.

واذا كان الحريري يعوّل على اجتماع مثمر للجنة يحدث خرقاً في الجدار الإنتخابي، فقد مهّد لذلك بمشاورات مكثفة برز خلالها اللقاء الذي جمع الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، ولكن من دون ان ترشح عنه إيجابيات يبنى عليها.

وقالت مصادر وزارية عاملة على خط الاتصالات لصحيفة “الجمهورية”: لا نستطيع ان نتفاءل، إجتماع اللجنة مهم، والاهم ان يكون منتجاً. ونأمل في ان يكون لدى الحريري ما يطرحه ونحن منفتحون على النقاش فيها وصولاً الى التوافق. واما اذا كان الاجتماع للدردشة ونقاش عام لا يقدم ولا يؤخر فهذا معناه اننا نضيّع الوقت”.