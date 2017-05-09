مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلثاء في 9/5/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”:

قانون الانتخاب على ما يبدو في رحلة الشتاء والصيف والانتخاب غير متوقع إلا في فصل الخريف والتمديد البرلماني حاصل شاء من شاء وأبى من ابى أقله تقنيا.

أما القانون المنتظر فسيراوح بين الستين على حاله أو معدلا وفي أحسن الحالات سيكون نسبيا بدوائر لا يبدو انها ستكون ملبية للطموحات والرغبات.

ومن الثابت القول: ان الجلسة النيابية الموعودة بعد اسبوع ستؤجل الى ما بعد التوافق على القانون لكن تحت سقف العشرين من حزيران.

وثمة من يحذر من تسييس الأمر الى حدود الفراغ الذي نبهت منه حكومات الدول الكبرى رحمة باللبنانيين وحفاظا على لبنان في زمن التقسيم للجوار الاقليمي.

اصحاب التحذير هذا يلفتون الانتباه الى ان الخلاف على قانون الانتخاب بات يهدد الاستقرار السياسي الضامن للاستقرار الامني وسط مخاوف من الحشود العسكرية الاسرائيلية في الجنوب اللبناني وعلى مرتفعات الجولان المحتل في ظل حشود عسكرية اميركية وبريطانية وفرنسية في الجنوب السوري بمحاذاة الحدود الاردنية.

وفي المواقف برز تأكيد رئيس الجمهورية على وجوب توفير الضوابط للنسبية من أجل وصول الأكفاء الى الندوة البرلمانية.

وفي المواقف ايضا دعوة من رئيس الحكومة الى جميع الافرقاء للتوافق لأن المواطن سئم السلبيات.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”LBCI”:

قال وزراء القوات، ان التباين الكهربائي لا يفسد في الود قضية، لكن عمليا التباين الكهربائي افسد القضية، فإذا سار مجلس الوزراء بملاحظات وزراء القوات يكون قد تسبب بنكسة لوزير الطاقة سيزار ابو خليل ولرئيس التيار الوزير جبران باسيل، هذا مستبعد، واذا لم يأخذ بملاحظات وزراء القوات فيكون قد تسبب بنكسة لطرحهم وبخدش اذا لم نقل اكثر في ورقة تفاهم معراب، في لحظة سياسية بالغة الدقة حيث قانون الانتخابات يتقدم على ما عداه، فهل يكون الرد على هجوم البواخر في قانون الانتخابات؟

موقف وزراء القوات من البواخر لم يكن يتيما، اذ استبقه الرئيس بري بموقف مقتضب قال فيه، ان البواخر معومة للجيوب، وكل صفقة لا تمر بدائرة المناقصات مشبوهة، قانون الانتخابات ليس افضل حالا من بواخر الكهرباء، فالرئيس الحريري اقر من قصر بعبدا، انه اذا لم يكن هناك قانون انتخابات فإن حكومته قد فشلت، ولاحقا اعلن رئيس الجمهورية اننا نحاول ان نرد اكبر عدد من الحقوق لاصحابها، هكذا بين بواخر تتقاذفها امواج التباينات، فيما يفصلنا عن فصل الصيف ستة اسابيع، وبين سفينة قانون الانتخابات التي تفتش عن شاطئ ترسو عليه، فإن حرارة الاشتباك السياسي تتصاعد، ومجلس الوزراء غدا بروفا سياسية للعلاقة بين مكونات الحكومة، فهل تعبر جلسة الغد الاسلاك الشائكة المكهربة كهربائيا وانتخابيا؟

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”NBN”:

بين نفي الرئيس سعد الحريري من قصر بعبدا وجود اي طرح في ادراجه حين راح يبحث عنه بعدما سمع به، وبين الضوابط التي طالب بإيجادها الرئيس عون لأي قانون نسبي، ثمة من لا يزال يسعى لاعادة احياء القانون التأهيلي الذي تم نعيه ودفنه من قبل اكثر من مكون سياسي، غير ان بعبدا كانت اليوم في مكان، والاجتماع الذي عقد في وزارة المالية كان في مكان اخر، حيث تصدرت النسبية طاولة النقاشات.

أما اجتماع اللجنة الوزارية للقانون الانتخابي في السراي الحكومي وان كانت الانظار مشدودة اليه فقد لا تكون قادرة بعد الكلام الاتي من بعبدا للرئيسين عون والحريري على الحسم دون العودة الى المرجعيات التي تمثلها، اجتماع وزارة المالية والذي ضم الى وزير المالية علي حسن خليل النائب عن القوات اللبنانية جورج عدوان ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، تمحورت نقاشاته حول النسبية الكاملة، حيث جرى عرض لأكثر من صيغة من دون ان تتقدم واحدة على الاخرى، وقد علمت الـ nbn ان موضوع مجلس الشيوخ لم تجر مقاربته خلال الاجتماع والذي تبدي ازاءه القوات اللبنانية تجاوبا كصفقة كاملة وفق طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري القائم على النسبية الكاملة وفق دوائر يجري التوافق على تقسيماتها قائمة على تكريس المناصفة مع مجلس شيوخ قائم على مبدأ المناصفة نفسه.

حركة اليوم وفق مصدر وزاري شارك في النقاشات ومطلع على تفاصيلها، اعرب عن اعتقاده لمحطتنا ان مجرد استمرار البحث والنقاش حول طروحات انتخابية يعني ان الابواب لم تقفل بعد على الوصول الى صيغة يمكن ان تشكل جامعا تلتقي حوله مواقف كل القوى السياسية ومكوناتها يكون قادرا على اخراج البلاد من الدوامة وانتشالها من الهاوية ان سدت كل المنافذ والابواب، واذا كانت المهل الزمنية تتآكل قبل نهاية العقد النيابي الحالي فربما تكون الموازنة هي الباب الذي تدخل منه الفرصة الزمنية التي قد تسمح بالاتفاق على قانون انتخابي قبل نهاية ولاية المجلس الحالي، ففي اجتماع لجنة المال والموازنة كان تشديد على ضرورة اقرار موازنة العام 2017 ما يتطلب فتح دورة استثنائية لمجلس النواب قد تستفيد منها القوى السياسية حكوميا وبرلمانيا لمزيد من التشاور.

وبعيدا عن الانتخابات لم تغب اليوم رائحة الصفقات الكهربائية، والتي يتكشف ازاءها كل ساعة جديد من الفضائح، وقد قال الرئيس بري عنها اليوم “البواخر المعومة للجيوب”، صفقة ليست تفصيلا، وكل صفقة لا تمر بدائرة المناقصات مشبوهة، ومشبوهة ايضا الثرثرات الاعلامية التي واكبتها، ومشبوهة الدكاكين التي خرجت منها، فبعدما حول تاجر الاعلام الاصفر تحسين خياط جديده الى دكان يحتسب فيه حركة البيع والشراء الخاصة بتجارته على دفتر السمسرات الاسود، ووفق جدول الكذب والابتزاز، يخرج بالامس امام صفقة البواخر الكهربائية كما العادة سمسارا انتهازيا، يبتز لأجل المال ولصالح من يدفع اكثر، فهو حاول تصوير الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري انهما وراء الصفقة، لكن غاب عنه ان الشمس طالعة والناس قاشعة، وان من يختبئ وراء صفقة البواخر هو تحسين خياط نفسه، لأن صاحب الشركة الفائزة والذي ورد اسمه في مقدمة ثرثراتك امس، رجل الاعمال قاسم حمود، هو من حصة صديق صديقك الجديد، وليس من حصة الرئيس بري، يا عائما على مزبلة الخساسة والغش، ولنا مع دفاترك السود مشوار طويل.

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”:

توتر مناقصة استقدام بواخر الكهرباء بلغ الذروة وبات في عين الضوء. وزراء القوات اللبنانية وعلى الرغم من تاكيدهم بان التباين الكهربائي مع التيار الوطني الحر لا يفسد في الود قضية، فانهم سيتخذون الخطوات اللازمة داخل مجلس الوزراء وخارجه، لوضع الامور المتعلقة بالقطاع الكهربائي في مسارها، حفاظا على المال العام ولقيام دولة القانون.

اما رئيس مجلس النواب نبيه بري فتحدث عن البواخر المعومة للجيوب، معتبرا ان هذه الصفقة ليست تفصيلا، وكل صفقة لا تمر بدائرة المناقصات، مشبوهة حتما.

والخلاف الكهربائي المستور منه والمنشور على منصات الاعلام والتواصل الاجتماعي يتزامن مع محاولات الاطراف السياسية ايجاد قانون انتخابي جديد لاخراج البلاد من مازق الفراغ ..

فاللجنة الوزارية المكلفة البحث عن قانون انتخابي تبحث في السراي الكبير برئاسة الرئيس الحريري في القانون الذي قد يتم التوافق حوله بعدما شهدت وزارة المالية اجتماعا خصص للبحث في القانون النسبي.

الاجتماع ياتي قبل جلسة لمجلس لوزراء غدا، وبعد زيارة للرئيس سعد الحريري لقصر بعبدا، مؤكدا أن الاجواء السلبية لا تبني قانونا انتخابيا، بل الايجابية هي التي تمكن من وضعه.

اقليميا تحضيرات سعودية للقمتين الخليجية الاميركية والعربية الاسلامية الاميركية اللتين ستعقدان على هامش زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى السعودية فيما الحشود العسكرية عند الحدود الاردنية السورية تـثير التساؤلات وسط السجال الكلامي المتصاعد بين السعودية ويران.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”mtv”:

قانون الانتخاب يتحرك من جديد، الدليل، الاتصالات والمشاورات التي عادت الى زخمها السابق، ففي قصر بعبدا اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كان قانون الانتخاب ثالثهما، وفي السراي تعقد اللجنة الوزارية اجتماعا منذ حوالي ساعة ونصف الساعة، هدفه تقريب وجهات النظر في الملف الانتخابي، وبين الاجتماعين انعقد اجتماع ثالث في وزارة المال ضم الوزير علي حسن خليل والنائب جورج عدوان والسيد نادر الحريري.

الاجواء التي رشحت من الاجتماع تؤكد ان الاطراف الثلاثة توافقت مبدئيا على السير في قانون يرتكز على النسبية ويحقق مبدأ المناصفة بين الطوائف، كما توافقت على اقرار مجلس للشيوخ، لكن التفاصيل المتعلقة بالدوائر لم تقر حتى الان، وقد تم الاتفاق على ان يتولى النائب عدوان التواصل مع التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي لتعميق المشاورات.

توازيا الملف الكهربائي يزداد تعقيدا بعد وصف الرئيس بري البواخر بأنها معومة للجيوب، ومع مواصلة القوات اللبنانية اعتراضها على لا قانونية عملية استدراج العروض.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”OTV”:

يبدو ان الصخب سيد الموقف هذه الايام، في قانون الانتخاب والكهرباء وملفات أخرى، لكنه لا يبدل في الوقائع والنتائج شيئا، لناحية ان نهاية هذا المسار ستكون امام النتائج الآتية: قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل، وتحسن في التغذية الكهربائية وفق الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء مع مراعاة الاصول.

في الملف الانتخابي، وعلى قاعدة اشتدي يا ازمة تنفرجي، تبدو النقاشات فاعلة وناشطة هذه الأيام. كل طرف يدلو بدلوه، وكل فريق يراجع حساباته، على ان لا تكون على حساب صحة التمثيل للجميع، بلا فرض ولا الغاء.

وفي ملف الكهرباء، ستكون العودة الى مجلس الوزراء غدا، ليبدي كل طرف ملاحظاته داخل المؤسسات، ووفق ما ينص عليه الدستور والقانون، فلا تعرقل خطة تمت الموافقة عليها سابقا، خصوصا اذا ما كانت شفافة ومراعية للاصول.

وفي ملف الموازنة، تبدو نقاشات لجنة المال سائرة نحو الرقابة البرلمانية لضبط الانفاق وقوننته، وهو ما يسير بجدية وجلسات مكثفة.

ماذا عن هذه الملفات وسواها؟ الجواب ضمن النشرة المسائية بعد قليل .

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”:

حركة سياسية بلا بركة انتخابية فكل يشتري نفسه وكل يلعب على أوتار القوانين في جوقة لا مايسترو يضبط إيقاعها ولا آلات تحدد آلياتها ولا يصيب الجمهور منها إلا نشازا وجعجعة بلاءات التمديد الفراغ والستين رمي القانون المرتقب إلى مقبرته في اللجنة الوزارية المجتمعة على خلافها وحضرت ملائكة القانون في لقاء بعبدا الثنائي ثم في اجتماع وزارة المال الثلاثي وفيما وضع السياسيون الآمال على مفاجأة سيستخرجها الحريري كأرنب اللحظات الأخيرة.. أعلن رئيس الحكومة أن درْجه فارغ لكنه أفرط في تفاؤل مقنع بالسلبية حين قال لم نصلْ إلى طريق مسدود والسلبيات لا تفيد أحدا وبسين المستقبل أضاف الحريري سأعتبر حكومتي فشلت في حال لم نصلْ إلى قانون انتخابي جديد رمى الحريري بكرة تياره خارج الملعب.. وقال للاعبين ضعوا القانون الذي تريدونه وأنا أمشي به وإذ همس بعرف التصويت في مجلس الوزراء ومبدأ دستوريته حاذر الاقتراب منه حتى آخر دقيقة توافق حول القانون والتوافق إلى الآن يبدو بلا أفق وبلغة رئاسية فإن النسبية بحاجة إلى ضوابط والمشكلة بحسب رئيس الجمهورية هي أن المسيحي جار الكل. على القانون نفسه عزف النائب وليد جنبلاط.. وبالتغريد قال إن العهد أدخل نفسه في دوامة الانتخاب واستعجل إنجاز التأهيلي وإن العهد أدخل نفسه في سلسلة مشاريع وتحديدا مشاريع الكهرباء.. واصفا إياها بالكارثة المالية والنقدية إذا ما اعتمدت. على خط التوتر العالي علق تفاهم “أوعا خيك” وصعق التيار الكهربائي علاقة التيار بالقوات وزراء القوات انفصلوا تقْنيا عن التيار لكنهم أكدوا أن الكهرباء لن تفسد في الود قضية وقد هان الود على مؤسس التفاهم ابراهيم كنعان الذي قال بعد اجتماع التكتل إن النيل من سمعتنا في موضوع الكهرباء غير مسموح به لكنْ على هذه الأرض كل شي مباح فمن قال إننا في كنف دولة؟ هي شريعة غاب خضراء.. تمد يدها على التمويل وتتعاطى تجارة التهويل فقناة الجديد عرضت تقريرا من وحي الواقع المصرفي يتعلق بتسعة ملايين دولار دخلت بنك التمويل بإعفاء من المصدر وبشكل استثنائي الرد على هذا التقرير وصلنا بالبريد الفضائي السريع حيث لا دولة ولا سلطة ولا هيبة حكم ولا من يحكمون يستطيع أي متطاول مسؤول في حركة أمل أن يفرض سطوته على موزعي الكايبل في لبنان ويلغي قناة الجديد أو أي محطة خالفت رأيه وأزعجت خاطره هذا ما تعرضت له قناة الجديد مرتين في عام واحد.. من دون أي اعتبار لوجود سلطة ومؤسسات وحكم قانون ليس ذلك وحسْب بل تعطى الأوامر للمحطة المحرومة من أي إبداع في أن تتولى الحرب مستخدمة الأدوات القذرة.. ومستندة إلى نقيب صحافيين امتهن صحافة الإتجار بالبشر وتقديم الخدْمات الوسطى ابتدعوا شاهدا اعتدى على الصحافة والنقابة وشوه المنصب الذي سكنه الكبار عونهم.. من الكعك الرخيص واتهاماتهم تصلح لمجلة من إصداراته الصفراء لكن ما يعنينا هو اتخاذ صفة الادعاء لأننا ما زلنا نؤمن بالقانون وليس بحكم الميليشا وأخشابها والادعاء سيكون على كل من أوقف البث وتعدى بالاتهام.. سواء في الإعلام أم على لسان النائب هاني قبيسي الذي قرر أن يتحول إلى عرافة.. وتخصص في ثرثرة تصلح للصبحيات.

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”:

بين المزادات الانتخابية والمناقصات الكهربائية، زاد الاختناق، وتشعب الاشتباك، فهل نلامس حقيقة المثل القائل: “اشتدي ازمة تنفرجي”.

الرئيس ميشال عون قال من بعبدا: يريدون قانونا انتخابيا على اساس النسبية من دون ضوابط، ونحن نطالب بايجاد هذه الضوابط، ومنها التاهيل لوصول الاكفاء الذين يمثلون طوائفهم، ومنفتحون على اي طرح يحقق فعلا هذه الاهداف ختم الرئيس..

رئيس الحكومة الذي يترأس الآن اللجنة الوزارية المكلفة دراسة قانون الانتخاب، حاول من بعبدا البحث عن بيئة ايجابية، فالسلبيات لا تفيد احدا قال الرئيس الحريري، ولم نصل بعد الى طريق مسدود.

وعلى طريق الكلام اسقط رئيس الحكومة خيار التصويت من مجلس الوزراء، وأكد البحث الجاد عن توافق مع رفض الجميع للفراغ، وإذا لم نتمكن من وضع قانون، سأعتبر حكومتي فاشلة قال الحريري.

اما المشاورات المكثفة لا سيما تلك التي جمعت امل – القوات – المستقبل، فتؤكد أن لا جديد قد نضج بعد، وان النسبية تحصد المزيد من المقبولية..

على مقلب آخر تتقلب الرسائل عند الحدود السورية الاردنية، مع المناورات العسكرية الاميركية برفقة العديد من دول المنطقة.

المناورة سميت بالاسد المتأهب، الذي تأهب كثيرا زمن غرفة الموك، قبل ان يدمرها الجيش السوري والحلفاء، يوم ابطلوا كل سناريوهاتها العسكرية على الارض السورية..