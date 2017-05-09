أجواء من التوتر في الشوارع الفنزويلية بسبب مشروع مادورو

وحاول المعارضون للتيار التشافي (نسبة الى الرئيس الراحل هوغو تشافيز) الوصول الى وسط كراكاس حيث مقر وزارة التربية من اجل التعبير عن رفضهم مشروع مادورو.

وقال رئيس البرلمان خوليو بورخيس: “هذه مهزلة، عملية احتيال، خدعة للبقاء في السلطة. التصويت هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الكارثة في فنزويلا”.

ومن القصر الرئاسي، دعا وزير التربية الياس جاوا الذي كلفه مادورو التحضير للجمعية التأسيسية، المعارضين الى العودة عن رفضهم المشاركة في مشروع مادورو.

وعلّق الرئيس نيكولاس مادورو قائلاً: “ماذا يسمى الوضع الذي يوجه فيه رئيس دعوة الى قادة المعارضة، ويقول هؤلاء لن نذهب ويبدأون بإحراق المدينة؟”.