دولياتالثلاثاء 09 أيار 2017 أجواء من التوتر في الشوارع الفنزويلية بسبب مشروع مادورو استخدمت الشرطة الفنزويلية الغاز المسيل للدموع لمنع آلاف المعارضين لمشروع الرئيس نيكولاس مادورو تشكيل جمعية تأسيسية، من الوصول إلى وسط كراكاس. ورد متظاهرون بإلقاء الحجارة والعبوات الناسفة في مناطق مختلفة في شرق العاصمة، بحسب مشاهدات، في حين سجلت اشتباكات أخرى في ولايات بغرب فنزويلا، وأصيب عدد من الأشخاص بجروح. وحاول المعارضون للتيار التشافي (نسبة الى الرئيس الراحل هوغو تشافيز) الوصول الى وسط كراكاس حيث مقر وزارة التربية من اجل التعبير عن رفضهم مشروع مادورو.وقال رئيس البرلمان خوليو بورخيس: “هذه مهزلة، عملية احتيال، خدعة للبقاء في السلطة. التصويت هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الكارثة في فنزويلا”.ومن القصر الرئاسي، دعا وزير التربية الياس جاوا الذي كلفه مادورو التحضير للجمعية التأسيسية، المعارضين الى العودة عن رفضهم المشاركة في مشروع مادورو.وعلّق الرئيس نيكولاس مادورو قائلاً: “ماذا يسمى الوضع الذي يوجه فيه رئيس دعوة الى قادة المعارضة، ويقول هؤلاء لن نذهب ويبدأون بإحراق المدينة؟”.كلمات مفتاحية:فنزيويلامادوروالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام