صقر: الحريري يطرح اليوم “مبادرة إنقاذية” بمثابة “الفرصة الأخيرة”!

كشف عضو كتلة “المستقبل” النائب عقاب صقر أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيطرح اليوم الثلثاء٬ وخلال اجتماع اللجنة الوزارية المولجة البحث بقانون جديد للإنتخاب” “مبادرة إنقاذية” لحل الأزمة٬ على شكل “مشروع قانون وطني يراعي تطلعات كل الأحزاب كما مجموعات المجتمع المدني٬ وبالوقت عينه يحفظ هواجس كل المكونات الطائفية والمذهبية من دون أن يكون مشروعاً طائفياً”.

واعتبر صقر في تصريح إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، أن هذا الطرح هو “الفرصة الأخيرة٬ وهو طرح إنقاذي بعدما تم رفض كل المشاريع التي تم وضعها على طاولة البحث بوقت سابق”، لافتاً إلى أن الحريري “إنتظر أن يقّدم كل فريق ما لديه٬ وهو تعاطى بإيجابية مع كل ما تم طرحه ولم يضع فيتو على أي مشروع٬ لكنّه أبلغ الجميع أنه سيستبق موعد جلسة 15 أيار بمحاولة للخروج بحل للأزمة”.

وفيما رفض صقر٬ المقرب من الحريري٬ الحديث عن تفاصيل المشروع وما إذا كان يعتمد النظام المختلط أو النسبي٬ شدد على وجوب أن “يسلك الطرح القناة الطبيعية أي اللجنة الوزارية ومن ثم القيادات المعنية٬ لأن ما نحن بصدده ليس مناورة إعلامية بل مخرج للأزمة”. وأضاف: “ما نحن بصدده٬ حل وسط وحل أخير يراعي كل الملاحظات التي وضعها الفرقاء على مشاريع ُطرحت سابقاً٬ وبالتالي إذا لم يتم السير به٬ فذلك سيؤكد أن لا نية بإقرار قانون جديد وعندها لا يمكن التعاطي مع كل القوى السياسية وفق منطق (كلن يعني كلن) لأن ما قدمه الرئيس الحريري من تنازلات لم يقدمه أي فريق آخر”.