بو عاصي في مؤتمر مؤسسة الصفدي: إنها لحظة ما قبل الإنفجار ولخطة كاملة في طرابلس

رأى وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي أن هناك وضعا خطرا في طرابلس يطالنا جميعا، ليس لأن فيها ترهلا اقتصاديا واجتماعيا، بل لأنها دليل على ان هذا الترهل يمكن ان يتمدد على كل لبنان، فتطور الأمور اوصل الى ترهل بنيوي في المدينة.

وقال خلال مؤتمر مؤسسة الصفدي: “هذا الواقع مؤسف وكلنا مسؤولون عنه، واذا اردنا حلا فيجب ان يكون شاملا متكاملا، فرقم البطالة في المدينة هو 60% وهذه لحظة ما قبل الإنفجار، يجب المعالجة على المستوى السياسي الإقتصادي، الإجتماعي واذا وضعنا مليار دولار في طرابلس اليوم يذهبون هباء اذا لم يكن هناك خطة متكاملة تمكن المدنية كما بقية المدن اللبنانية ان يكون لديها اكتفاءا اقتصاديا ذاتيا. المفروض ان نلاقي حل لكل المسائل بالتعاون مع المجتمع المدني والمتطوعين، ورأى ان على طرابلس ان ان تتنتج وتطور اقتصادها المحلي وتخلق فرص عمل”.