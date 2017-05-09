بو عاصي: المهل باتت ضاغطة… ولا للستين لا للتمديد لا للفراغ

إعتبر وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي ان “المهل باتت ضاغطة، والكل أدرك ذلك، مضيفاً انه “من هنا كان الجو إيجابيا وبات من الضروري أن يتبلور أكثر فأكثر للتوصل إلى نتيجة فعلية”.

وأضاف خلال مشاركته في إجتماع اللجنة المكلفة دراسة مشروع قانون الانتخابات في السراي الحكومي: “هناك تقارب في وجهات النظر ولكن هناك بعض الهواجس التي يجب التعاطي معها من منطلق المحظورات الثلاثة وهي، لا للستين، لا للتمديد ولا للفراغ”.