بوتين: لاتحاد العالم في محاربة الارهاب

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم العالم الى الاتحاد في محاربة الارهاب، مؤكدا أن روسيا يمكنها صد أي عدوان محتمل وذلك في مناسبة احياء الذكرى الثانية والسبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

واحتفلت روسيا بيوم النصر في ذكرى هزيمة المانيا النازية عام 1945 وخصوصا عبر عرض عسكري في الساحة الحمراء.

وقال بوتين الذي حضر العرض إن دروس الحرب ترغمهم على البقاء في حال تيقظ والقوات المسلحة الروسية قادرة على صد أي عدوان محتمل.

وأضاف :”ان الوضع الحالي يرغمنا على زيادة قدراتنا الدفاعية لكن أيضا على خوض معركة فعالة ضد الارهاب والتطرف والنازية الجديدة وتهديدات أخرى، من الضروري تقوية المجموعة الدولية بكاملها”.

وتابع الرئيس الروسي أن روسيا منفتحة على مثل هذا التعاون، مؤكدا أن موسكو ستكون على الدوام الى جانب قوات السلام وتلك التي تختار طريق شراكة على قدم المساواة.