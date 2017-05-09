الحريري: الأمن عاد للاستقرار في طربلس وهذا يؤسس لوضع اقتصادي واعد

أشار رئيس الحكومة سعد الحريري في كلمة له خلال المؤتمر الإنمائي “من طرابلس إلى كل بلنان” إلى انه “لم يعد يكفي لا في طرابلي ولا في أي منطقة أخرى القيام بدراسات وتعداد المشاكل بل بات من الضروري وضع الحلول والمشاريع والبرامج لحل المشاكل ودعوة المجتمعين المدني والدولي للمشاركة بتنفيذها وهذا تحديدا هدف مؤتمرنا اليوم”.

وشدد الحريري على ان “طرابلس مدينة استراتيجية تملك العديد من نقاط القوة والطاقات والامل بالمستقبل، وهي مدينة استراتيجية بصفتها نقطة ربط بين العالم والعمق العربي وهي ان ظلمت بفعل جولات القتال المقصودة وتشويه صورتها التاريخية المنفتحة المعتدلة فهي على باب فرصة تاريخية ولم نسمح بافشالها”، مشيرا إلى انه ” نتابع العمل لاطلاق مطار رينيه معوض وسكة الحديد وتفعيل المعرض والمرفأ وصولا الى الجامعة اللبنانية، كل ذلك مبنى على دور طرابلس في اعادة اعمار سوريا والعراق، وستكون منطقة للنمو بكل لبنان”.

ولفت الحريري إلى ان “الوضع الامني عاد للإستقرار في طرابلس والشمال وهذا يؤسس لوضع اقتصادي واعد، وستبقى طرابلس عنوان الاعتدال والانفتاح والعلم”، مشددا على انه “مستعدون في الحكومة للقيام باي جهد لننجز البرامج، ونريد أن تقوم طرابلس ، لأنه كان هناك محاولات في السابق لاعطائها صفة، لكن هذه الصفة طرابلس بعيدة عنها، طرابلس فيها علم وانفتاح واعتدال”.