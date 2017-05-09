جعجع عرض للأوضاع مع خلف وتنوري والتقى رعية مار الياس في ضهر المغارة

أخبار حزبيةالثلاثاء 09 أيار 2017 جعجع عرض للأوضاع مع خلف وتنوري والتقى رعية مار الياس في ضهر المغارةعرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع أمين عام اتحاد البورصات العربية فادي خلف الأوضاع المالية والاقتصادية.الى ذلك، استقبل جعجع وفداً من بلدات الشرقي – زحلة في حضور منسق القوات في زحلة ميشال تنوري. كما التقى وفدَ رعية مار الياس الحي في بلدة ضهر المغارة ضمّ: رئيس البلدية طلعت طانيوس داغر، المختار عبدو أنيس داغر، وخادم الرعية الأب طوني نبيل الحلو، في حضور منسق القوات في الشوف أندريه السرنوك. كلمات مفتاحية:سمير جعجعالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية