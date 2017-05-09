جعجع عرض للأوضاع مع خلف وتنوري والتقى رعية مار الياس في ضهر المغارة

عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع أمين عام اتحاد البورصات العربية فادي خلف الأوضاع المالية والاقتصادية.

الى ذلك، استقبل جعجع وفداً من بلدات الشرقي – زحلة في حضور منسق القوات في زحلة ميشال تنوري. كما التقى وفدَ رعية مار الياس الحي في بلدة ضهر المغارة ضمّ: رئيس البلدية طلعت طانيوس داغر، المختار عبدو أنيس داغر، وخادم الرعية الأب طوني نبيل الحلو، في حضور منسق القوات في الشوف أندريه السرنوك.