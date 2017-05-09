أسرار الصحف ليوم الثلثاء 9 أيار 2017

أسرار الآلهة – النهار

انقطع ارسال قناة “الجديد” مجدداً في الضاحية الجنوبية لبيروت وشنّت محطة “NBN” هجوماً عنيفاً عليها وعلى صاحبها….

للمرّة الأولى يصدر مجلس مذهبي تبرؤاً من أحد رجال الدين وينفي علاقته به ويجرّده من صفته، علماً أنه والد أحد رجال الأعمال من الأغنياء الجُدد والمرشّحين إلى الانتخابات….

تردّد أن المتضامنين مع مسؤول ديني مستقيل والذين تجمّعوا في أحد المقار أول من أمس كانوا جميعاً من جنسيات غير لبنانيّة….

اقترح وزير سابق حلّاً لسلاح “حزب الله” بحصر وجوده في الجنوب والبقاع فقط.

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يقال – المستقبل

إنّ السفارات الفرنسية في عدد من الدول العربية والإسلامية عكست في تقارير رفعتها أمس للكي دورسيه ارتياح هذه الدول لفوز إيمانويل ماكرون بالرئاسة الفرنسية.

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أسرار الجمهورية

تستعدّ جهة سياسية فاعلة لطرح تصوُّر لحلّ مرحلي لقضية حسّاسة في حال تعذُّر الإتفاق على حلّ نهائي لها خلال أسابيع.

عُلم أن اعتراضات على ملف إنمائي في إجتماع لجنة المال والموازنة، شملت معظم النواب، بمن فيهم من ينتمي الى تيارات سبق ووافقت على الخطة في مجلس الوزراء.

قال أحد الوزراء إنه فشل في الحصول على جواب واضح من مسؤول كبير حول موقف إتخذه في الآونة الأخيرة.