بالصورة: صابون “بخلاصة الكيف”!

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان، أنه بنتيجة الرصد والمتابعة، ضبطت مديرية المخابرات في مرفأ بيروت صباح الثلثاء، مستوعباً في أثناء محاولة إخراجه من لبنان إلى إحدى الدول الأجنبية، يحتوي على نحو 487,5 كلغ من مادة حشيشة الكيف موضبة ضمن 1639 لوحاً على شكل قطع صابون.

تم تسليم المستوعب مع المضبوطات إلى مديرية الجمارك العامة، فيما يجري التقصّي عن المهربين لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.