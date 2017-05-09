إعتقال رجل حاول إقتحام مقر الحكومة في السويد

قالت المتحدثة باسم الشرطة السويدية إيفا نيلسو ، إن قوات الأمن إعتقلت رجلا حاول دخول منطقة محظورة في ستوكهولم ، فيما أفادت معلومات صحافية إن أفراد الأمن طرحوا الرجل أرضا خارج مبنى مكاتب الحكومة في السويد .

وأضافت أن الرجل يشتبه في تعنيفه مسؤول أمن ، ودخوله منطقة محظورة. لكنها لم تورد مزيدا من التفاصيل.

وقالت صحيفة “إكسبريسين الشعبية” السويدية ، إن أفراد أمن أشهروا أسلحتهم وطرحوا الرجل أرضا بعد أن حاول دخول مبنى الحكومة، في وسط ستوكهولم .

من جهة أخرى، أفادت تقارير سويدية مساء الاثنين، بأن شرطة العاصمة وخبراء المتفجرات ، يطوقون جزءا من شارع فليمينغ وسط ستوكهولم بعد بلاغ عن جسم مشبوه في أحد المباني السكنية.

وتعيش السويد حالة تأهب بعد حادثة دهس مارة في شارع مزدحم في ستوكهولم ، نفذها سائق شاحنة ، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات الشهر الماضي.