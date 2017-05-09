الخطيب: مصرون على قانون يعيد للمسيحيّين حقهم

رأى وزير البيئة طارق الخطيب، أنّ موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الداعي والمؤمن بإقرار قانون جديد للإنتخابات، ينبع من قناعاته وإيمانه بلبنان دولة المؤسّسات”، واصفاً موقفه بالطبيعي، والموجّه لكلّ اللبنانيين، على أمل أن تتحسس الجهات السياسيّة مسؤوليّتها، وتتوصّل إلى إقرار قانون جديد يضمن صحّة وعدالة التمثيل.

وشدّد الخطيب، في حديث عبر “صوت لبنان – الضبية” على أنّ التيار الوطني الحر، إستنفذ كلّ طاقاته بطرح جميع الصيغ الإنتخابية الممكنة، والآن نحن ننتظر القوى السياسية الأخرى، أن تتقدّم بمشاريع قوانين، مؤكّداً “أنّنا مصرّون على قانون يعيد للمسيحيّين حقّهم بإنتخاب نوابهم”.