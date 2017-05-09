مصادر قيادية في “التيار”: أطفأنا محركاتنا.. ومنفتحون على كل الصيغ

أكدت مصادر قيادية في “التيار الوطني الحر” عدم تمسك التيار بأي صيغة معينة للقانون الإنتخابي الجديد، مؤكدةً الإنفتاح على أي صيغة إنتخابية تؤمن الحقوق وتحترم مبدأ حُسن التمثيل.

وإذ آثرت عدم الخوض في أي تفصيل إضافي حول مستجدات املف والمشاورات الجارية بشأن قانون الإنتخاب ، اكتفت مصادر “التيار” بالقول لصحيف “المستقبل”: “قدمنا ما لدينا من مبادرات وطروحات ومحركاتنا مطفأة في الوقت الراهن”.