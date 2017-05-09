لجنة الاعلام استمعت من الرياشي الى خلاصة حيال آلية تعيين رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة ظهر اليوم الثلثاء برئاسة رئيسها النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاعلام ملحم الرياشي ومقرر اللجنة النائب عمار حوري، والنواب: علي عمار، سيرج طورسركيسيان، زياد القادري، هاني قبيسي، اميل رحمة، زياد اسود، ونواف الموسوي.

وقدم وزير الاعلام خلال الجلسة خلاصة ما توصل اليه مع وزارة التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية في شأن تعيين رئيس مجلس ادارة “تلفزيون لبنان” بحيث سيرفع 3 أسماء الى مجلس الوزراء وفق الآلية المعتمدة للتعيين في مجلس الخدمة المدنية”، ونوه عدد من النواب بـ”الآلية التي اعتمدها وزير الاعلام”، ودعوا الى “تعميمها بعيدا من المحسوبيات وبعض الاعتبارات الطائفية”، مع تأكيدهم “احترام النص الدستوري في شأن المناصفة في وظائف الفئة الاولى حصرا، وانصاف اصحاب الكفاية وخصوصا الشباب الذين يتقدمون لامتحانات مجلس الخدمة المدنية”.

وناقشت اللجنة اقتراح الوزير الرياشي قانون ادارة المهنة الاعلامية ودمجه في اقتراح قانون الاعلام الذي سبق للجنة ان انجزته، وسيصار الى متابعة هذا الموضوع في الجلسة المقبلة للجنة.