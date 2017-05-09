إنذار أمني يغلق محطة قطار في باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية عن أنها أعادت تدريجيا فتح محطة “جار دي نور” للقطارات في باريس ليل الاثنين، بعد أن أخلتها في وقت سابق وطوقت المنطقة بسبب إنذار أمني.

وذكر شهود عيان في الموقع إنه كان هناك ما لا يقل عن عشر عربات للشرطة خارج المحطة الواقعة في وسط باريس . وأعلنت شرطة باريس في تغريدة على “تويتر” عن “إنتهاء عمليات التحقق.. عودة تدريجية إلى الوضع الطبيعي”، دون أن تذكر تفاصيل بشأن العملية.