ترامب يأمر بتسليح “الوحدات الكردية” بسوريا لاستعادة الرقة

أعلن مسؤول أميركي، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترمب وافق على تسليح المقاتلين الأكراد، الذين يواجهون تنظيم داعش في سوريا.

وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أن تمويل “توفير الدعم لوحدات حماية الشعب الكردية تم إقراره”، مضيفاً أن هذه الموافقة “سارية فوراً، لكن تحديد جدول زمني لتسليم الأسلحة لا يزال يتطلب وضع اللمسات الأخيرة”.

ولم يحدد المسؤول أي نوع من الأسلحة سيتم توفيره، لكن سيتم استخدامها في المعركة المقبلة لاستعادة الرقة، معقل داعش.

وقد أعلن قرار تسليح الأكراد بعد ساعات من اجتماع وزير الدفاع جيمس ماتيس مع مسؤول تركي في الدنمارك أثناء قمة للتحالف الدولي ضد المتطرفين.

وأعلن ماتيس في ختام الاجتماع الثلاثاء أن الولايات المتحدة تريد إشراك تركيا في العمليات العسكرية لاستعادة مدينة الرقة السورية من أيدي تنظيم داعش.

إلا أن ماتيس أوضح في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا ترى حاليا إمكانية مشاركة تركيا في الهجوم البري على الرقة.